Suspendieron un partido por caso positivo en coronavirus

Las autoridades de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos suspendieron el partido entre DC United y Toronto FC, a menos de una hora de su inicio, por un caso positivo en coronavirus.



El encuentro estaba programado para las 10 de Argentina pero cerca de 45 minutos antes del inicio la MLS emitió el comunicado con el anuncio de la postergación.



"Los resultados del día de ayer (sábado) para DC. United y Toronto FC dieron como resultado un caso positivo inicialmente no confirmado de COVID-19, y un caso no concluyente en otro jugador", informó la MLS.

En DC United ya habían sido anunciados como suplentes los argentinos Federico Higuaín y Yamil Asad, mientras que en la franquicia canadiense de Toronto iba a ser titular Pablo Piatti. El partido correspondía a la primera fecha del grupo C.