Los intimidantes llamados de Grondona que terminaron con la renuncia de Cantero

Javier Cantero presentó su renuncia como presidente de Independiente en abril de 2014, cuando el Rojo transitaba la Primera B Nacional, en medio de conflictos con la barra brava y problemas económicos. Años después de aquel episodio, Héctor Maldonado, actual Secretario General del club, dio su versión de cómo terminó ese ciclo, bajo la influencia de Julio Grondona, histórico mandatario de AFA.

"A mí me llama Julio Grondona, en la época en la que todavía estaba Cantero, en el mes de abril de 2014. Me dice: 'Pibe, juntate con tus amigos y háganse cargo del club, porque con este muchacho, con Cantero, no vamos a salir adelante'", aseguró Yoyo en una entrevista con Independiente de América.

#Independiente Maldonado en IdeA: "Nosotros llegamos al club por pedido de Grondona. Me llamó un día y me dijo 'pibe juntarte con tus amigos y háganse cargo del club, con este muchacho no salimos adelante. Y lo llamó adelante mío y le dijo que tenía que renunciar" pic.twitter.com/Ma2EBD9rEF — Gaston Bevilacqua (@gasbevi) July 13, 2020

Según Maldonado, la influencia del entonces mandatario de AFA, quien falleció el 30 de julio de ese año, fue clave en la renuncia del presidente del Rojo: "Lo llamó adelante mío y le dijo que tenía que renunciar. Y ahí renunció Cantero".

Hugo Moyano, cabeza de Agrupación Independiente, se impuso en las elecciones que se celebraron el 6 de julio de 2014, imponiéndose con el 69,4 por ciento de los votos. En diciembre 2017, fue reelecto para un segundo mandato.