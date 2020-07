La figura del Ascenso que le dijo "no" a Diego Maradona

Son muchos los clubes de Primera División que buscan reforzarse con futbolistas del Ascenso. La Primera Nacional está siendo apuntada por instituciones que ante la imposibilidad incorporar nombres resonantes, se interesan en las principales figuras de la competitiva categoría.

Juan Francisco Rago, arquero y capitán de Atlanta, fue apuntado por Gimnasia de La Plata para reemplazar a Fatura Broun que no llegó a un acuerdo para extender su vínculo. Desde el entorno de Diego Maradona se comunicaron con la figura del Bohemio pero, sorpresivamente, la respuesta fue negativa.

"Me llamaron del entorno de Maradona, me dijeron que Diego había visto mi vídeo, que me quería, después quedaron en arreglar con mi representante. Que el mas grande se fije en uno es inexplicable. Se me vinieron muchas cosas a la cabeza, todos los sacrificios que hice de chico, me llamaba mi familia llorando de la emoción", contó en diálogo con Fútbol Continental.

Sin embargo, el portero explicó que tiene un acuerdo de palabra con Altanta y por esa razón seguirá en Villa Crespo donde buscará concretar el ascenso a la Liga Profesional.