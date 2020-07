El Gobierno, AFA y una fuerte crítica a Conmebol por las fechas impuestas

El ministro de Salud, Ginés González García, expresó el descontento de parte del Gobierno por el apuro de Conmebol, que ayer anunció la fecha de la reanudación de la Copa Libertadores y Sudamericana. El político calificó la decisión como arbitraria y remarcó que buscarán activar los entrenamientos en el corto plazo para que los clubes argentino puedan llegar de buena manera al 15 de septiembre.

"Vamos a intentar que los clubes argentinos se entrenen a mediados de agosto pero evidentemente ha sido una fecha un poco arbitraria la que puso la Conmebol o pensando que esto ya pasó y no es así. Haremos fuerza para comenzarlos cuanto antes pero no podemos decir ahora cuándo lo podremos autorizar", expresó en diálogo con TN.

Y continuó: "Quedamos en que ni bien termine esta fase el 17 de julio comenzaremos a conversar. Nosotros en Nación hicimos protocolo pero queremos ver los otros aunque nunca me mandaron los oficiales de Conmebol, sólo algunos de los viajes, y queremos verlos".

"Esto no es matemático. Yo creo que dentro de pocos días los casos van a bajar, pero no hay precisión. El futuro va a ser una incertidumbre. No podemos hacer pronósticos que vayan más allá del corto plazo. Lo que podemos hacer es trabajar todos los días para que el impacto sea menor y lo estamos haciendo", concluyó el ministro de Salud.