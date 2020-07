El máximo exponente argentino en la UFC, dio positivo de coronavirus

View this post on Instagram

Mais um atleta da American Top Team caiu em um exame positivo de coronavu00edrus e vai ficar de quarentena. Dessa vez foi o argentino Santiago Ponzinibbio que fez um teste e detectou a presenu00e7a do vu00edrus em seu corpo. A informau00e7u00e3o foi confirmada nesta sexta-feira (10) apu00f3s uma apurau00e7u00e3o da reportagem da Ag.Fight... Mais detalhes no link da bio #ufc #mma #santiago #covid-19 #att