Ronaldinho y un sentido relato de su día a día detenido en Paraguay

Ronaldinho rompió el silencio y se sacó toda la angustia. El crack brasileño brindó una interesante entrevista donde contó su dura experiencia durante el tiempo que estuvo detenido por ingresar a Paraguay con un pasaporte ilegal en marzo y reveló algunas de las comodidades con las que cuenta en el hotel donde cumple el arresto domiciliario.

"Debo agradecerles a todos los que me apoyaron, empezando por mis ex compañeros del Barcelona", destacó en diálogo con 'Mundo Deportivo' desde su lugar de reclusión. "En el hotel me tratan muy bien. Estoy tranquilo e intento afrontar mi situación con tranquilidad", manifestó y destacó: "me siento triste cuando no puedo transmitir felicidad a las personas".

El astro y su hermano ingresaron a Paraguay el 4 de marzo para participar de la inauguración de un casino y de un acto de beneficencia de la Fundación Angelical, representada por Dalia López, quien está prófuga; y fueron detenidos dos días después por la presunta utilización de un documento público de contenido falso, delito que prevé hasta cinco años de prisión.

"Han sido sesenta días largos. La gente en sus casas debe imaginar lo que debe ser no poder hacer lo que estás acostumbrado. Creo que eso es algo que se quedará para siempre en todos nosotros tras vivir esta experiencia tan complicada", continuó y aprovechó para enviar un mensaje sobre la crisis mundial por el coronavirus: "Espero que pronto todo vuelva a la normalidad y podamos volver a nuestras casas. Ojalá todo vuelva a ser como antes".

"Soy futbolista por amor y profesión. Me conocen bien y saben que no ha sido un momento fácil. Fueron importantes sus palabras y que me apoyaran para salir lo más pronto posible de esta tormenta", cerró. .