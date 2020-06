El ídolo de Racing que ahora sueña con ser presidente

El secretario técnico de Racing Club, el ex delantero Diego Milito, manifestó su deseo de "ser presidente" del club de Avellaneda, porque le "picó el bichito" en los últimos tiempos para ir por ese cargo.

"Al principio pensé que eso no era para mí, pero reconozco que en los últimos tiempos me picó el bichito de ser presidente, no se si en este momento o más adelante", le reveló a Infobae el ex goleador de la Academia.

"Se pueden hacer un montón de cosas desde ese lugar también, así que veremos cómo sigue mi vida en Racing", expresó Milito respecto de las elecciones que tendrán lugar en diciembre próximo en el club hoy presidido por Víctor Blanco.

Posteriormente, y respecto de su actual función, se mostró "contento porque Lisandro López va a renovar contrato. Sé que todavía tiene el fueguito encendido y eso es bueno para él y para Racing", apreció.

"Y tengo mucha fe en Sebastián Beccacece. A mí siempre me gustó. Lo conozco desde 2015, cuando yo jugaba y con Víctor (Blanco) surgió su nombre y le dije que se hablara con él porque me parecía un gran técnico que iba a tener futuro. Después firmó con la Universidad de Chile y no se dio. Pero siempre creí que iba a ser el entrenador que es, con un gran compromiso y una gran capacidad", afirmó.

"Cuando Sebastián estaba en Independiente era difícil acercarme, pero después se dio la posibilidad y no dudé. Tenía ganas de revancha porque se pueden hacer cosas importantes con él. Ganarle a Independiente fue un espaldarazo grande para todos, pero no tuve ni tengo dudas que Beccacece es el mejor entrenador que puede tener Racing", remarcó.

Y finalmente sobre el posible regreso de Ricardo Centurión a Racing sostuvo que él es "pro jugador", que con el jugador que está a préstamo en Vélez Sarsfield "no hubo pelea. No tengo nada en contra suya, al contrario, siento un gran cariño por él, y lo sabe. Después veremos qué es lo mejor para todas las partes", alertó.