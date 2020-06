Cuatro años de suspensión por doping a deportista argentino

El nadador cordobés Guillermo Bertola fue sancionado hoy por la Federación Internacional de Natación (FINA) con cuatro años de suspensión y la pérdida de todas las medallas obtenidas desde 2018, por doping positivo.



El deportista de 30 años, por lo tanto, no podrá competir sino a partir del 2024 (la penalidad se contabiliza desde enero del corriente año), al tiempo que además perdió la presea plateada que obtuvo en la categoría de aguas abiertas en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.



Bertola fue suspendido en forma provisoria en enero último por la FINA, por doping biológico a raíz de que el campeón mundial 2017 se realizó una transfusión de sangre en 2018, que no informó oportunamente a las autoridades pertinentes.



En su descargo, el atleta declaró: "Pude haber hecho una estrategia judicial, pero decidí presentarme con la verdad. No pido ser exonerado, reconocí el error".



"Ya que una de las cosas que me decía la FINA, era que si uno reconoce su error y arrepentimiento, la sanción puede reducirse a la mitad", destacó el nadador.



De todos modos, Bertola se manifestó sorprendido por la magnitud del castigo: "No sé por qué se me ha condenado de esta manera. Me parece una de las penas más duras que he visto", aseguró el nadador.