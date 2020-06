¿Se retira? Uno de los mejores tenistas del país puso en duda su futuro por la pandemia

El parate de las actividades por la pandemia de coronavirus ha generado una gran incertidumbre en el mundo del deporte, y en este contexto el tenista Guido Pella, segunda raqueta argentina en el ránking ATP detrás de Diego Schwartzman, aseguró que no sabe qué será de su futuro e incluso deslizó la posibilidad del retiro.

"Soy muy crítico de mi rendimiento, y no sé si voy a volver a jugar en el nivel en el que estaba, tampoco sé si de acá a seis meses cuando se reanude voy a tener dolores o si voy a tener que decir: 'muchachos, hasta acá llegué'", contó el 35 en el ranking en diálogo con TN.

"Si el nivel no me da tengo que decir 'hasta acá llegué'. O quizá vuelvo y me voy adaptando, pero la incertidumbre es tan grande que no quiero dar ningún pronóstico. O vuelvo a entrenar y me lesiono, y después la recuperación es mucho más larga. Hoy estoy como si no hubiera jugado nunca", explicó Pella.

La situación a llevado al tenista bahiense de 30 años a plantearse la posibilidad de ponerle punto final a su carrera si no se siente cómodo cuando llegue el momento de regresar al court.

"Iré viendo en las prácticas, de a poco: en vez de hacer seis series de abdominales, haré dos; en vez de entrenar cuatro horas, haré una. Volveré de a poco, ajustando las cargas. Por el lado competitivo me da miedo volver, porque no sé si esta pandemia va a marcar el final de mi carrera", concluyó.