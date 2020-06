Bianchi, la final perdida en 2004 y un dato desconocido hasta hoy

Luego de perder ante Once Caldas en la final de la Copa Libertadores del 2004, Boca Juniors (que venía de coronarse en el 2000, 2001 y 2003) no se quedó a recibir la medalla del subcampeón y generó polémica. "No sabía que al segundo le daban medallas… Como es la primera vez que perdemos", expresó Carlos Bianchi, quien hasta ese día había disputado cuatro finales de Libertadores, una con Vélez y tres con Boca, y las había ganado todas.

A 16 años de aquella frase histórica, Luis Fernando Montoya, DT del conjunto colombiano en aquel entonces, reveló que el Virrey le pidió disculpas por su actitud. "Bianchi tenía una persona allegada jugando en Medellín y estuvo visitándola. Entonces vino y me visitó en mi casa y me dijo: 'Profe, vengo a pedirle disculpas por no recibir la medalla del subcampeonato, pero ese día tuve inconvenientes familiares también'", expresó en una entrevista con Soy Deporte a través de Instagram Live.

Montoya reveló además que tomó muy bien el gesto de Bianchi. "Le dije: 'No se preocupe porque ser segundo no es fácil para cualquiera, más para ustedes que vienen ganando todo'. No es fácil perder para un técnico, lo entiendo", contó.

Por otra parte, reveló que se sacó una foto con el Virrey, aunque la perdió: "Ese día que vino Carlos Bianchi a mi casa nos sacamos una foto, pero ¿saben qué? No la tengo. Me gustaría conseguir esa foto para tenerla conmigo de recuerdo". Y agregó: "Bianchi es todo un señor. Hay que aplaudirlo".

Aquel equipo de Once Caldas fue el último que dirigió Luis Fernando Montoya: en diciembre de 2004, pocos días después de disputar la Copa Intercontinental, con derrota ante el Porto, recibió dos disparos que le afectaron la médula espinal, al intentar defender a su esposa en un asalto, y quedó cuadripléjico.