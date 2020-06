Godoy Cruz: Diego Martínez tiene su primer "refuerzo"

Jalil Elías fue muy importante durante la estadía de Diego Davobe en Godoy Cruz. Se afianzó como volante central y para el entrenador su tarea dentro del campo fue clave. Luego, con la llegada de Lucas Bernardi, salió de la zona media para marcar el lateral derecho. Pero por su bajo rendimiento, se fue a Unión de Santa Fe donde alternó buenas y malas.

El futbolista surgido en Newell's no pudo acomodarse en el esquema de Leoanardo Madelón y los directivos del Tatengue avisaron que no renovarán su vínculo. Ante esto, Elías volverá al Tomba aunque su continuidad dependerá de lo que precise el nuevo entrenador, Diego Martínez.

De igual manera, al jugador lo ilusiona tener una nueva oportunidad en el Bodeguero donde "siempre fui feliz". "El tiempo que me tocó estar siempre peleamos por objetivos importantes, lo tomo con mucho entusiasmo", expresó en declaraciones replicadas por Aire Digital.

Sobre su salida de Unión, explicó: "Me habían pedido un favor de jugar en una posición que no era habitual", contó y agregó: "Cuando se abrió el libro de pases hablé para ver si se podía reforzar ese puesto y yo volver a una posición donde siento que le puedo brindar más cosas al equipo. Y la respuesta fue que no me iban a tener en cuenta".