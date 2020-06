Diego Pozo, tajante: "Si no vuelven River y Boca, el fútbol no regresa"

Al igual que el resto de los clubes, Gimnasia se mueve virtualmente. El Lobo espera conocer cuándo volverá la acción y la manera en que se definirán los ascensos a Primera División. Hay varios contratos que se vencen el próximo 30 de junio y uno de ellos es el de su entrenador, Diego Pozo, que expresó sus ganas de seguir y que habla seguido con Porretta al respecto.

"Mi contrato se termina a fin de mes. Hablo seguido con el presidente sobre cómo vamos a continuar. Es un hecho que voy a seguir, mi idea es esa", expresó en diálogo con "Dos de Punta". Y agregó: "Tenemos que ser cautos en las decisiones que tomemos. Es fundamental retener el plante ya que mantenemos la ilusión del ascenso".

Del rendimiento del equipo mientras se jugó la Primera Nacional, expresó: "Cuando había agarrado una racha, se cortó todo. La venimos llevando como se puede. Esperamos que esto pase lo antes posible para poder volver al ruedo".

#GimnasiaSolidaria



Una nueva acción solidaria llevaremos a cabo junto a la Municipalidad de Capital.



Además de alimentos, también se necesita ropa en buen estado, de preferencia de abrigo.



Si tenés algo para donar, lo buscamos por tu casa uD83EuDD17uD83DuDC47uD83CuDFC1 pic.twitter.com/VrjrgtxvW8 — Gimnasia y Esgrima (@GimnasiaMendoza) June 3, 2020

Según su parecer, recién en noviembre podría volver a rodar la pelota y fue tajante: "Si los equipos grandes no vuelven a entrenar, es imposible que los equipos del interior vuelvan a jugar. Pienso que hasta noviembre no se podrá volver. Sabemos muy bien que sino vuelven River y Boca, el fútbol no regresa".