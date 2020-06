Alberto Fernández habló con Gallardo para la vuelta del fútbol

El presidente Alberto Fernández reveló hoy que se comunicó con Marcelo Gallardo, el entrenador de River Plate, y dialogaron sobre el regreso del fútbol que está suspendido en la Argentina desde marzo pasado a raíz de la pandemia de coronavirus.



“Lo hablé el tema del fútbol, inclusive lo consulté a Gallardo para que él me explique un poco cómo es la situación del jugador, cómo se podría volver”, reveló Alberto Fernández en una entrevista que concedió al programa Arriba Argentinos de El Trece TV.



"Según me contaba Gallardo, un equipo en este contexto necesita dos meses de entrenamiento para volver a la actividad concreta de jugar al fútbol”, añadió el Presidente, en relación al regreso de la actividad, que, cuando ocurre, en una fecha que no está establecida, será sin dudas progresiva tras la suspensión que rige desde el 20 de marzo pasado.

Fernández, un fanático del fútbol e hincha confeso de Argentinos Juniors, elogió a Gallardo como entrenador y se refirió a la decisión que tomó River de no presentarse a jugar ante Atlético Tucumán por la primera fecha de la Copa de Superliga, torneo que más tarde fue cancelado por la AFA a raíz de la irrupción del coronavirus en el país.



"Él es un gran técnico y, además, River fue el primero que tuvo una manifestación en contra de jugar ante el riesgo de contagio, y tuvo toda la razón del mundo cunado lo hizo”, añadió Fernández.



"Todos extrañamos al fútbol, que también es parte del divertimento social. Todos somos hinchas de un equipo, pero tenemos que ser muy cuidadosos. Creo que los test rápidos pueden ayudar a volver a los entrenamientos con todos los protocolos, que hoy en día existen en Europa, de cómo deberían realizarse para que sean factibles”, concluyó Fernández.