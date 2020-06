Scaloni y otra frase que hará mucho ruido en la grieta Boca-River

El entrenador del Seleccionado argentino, Lionel Scaloni, volvió a aclarar que sus preferencias porque el equipo nacional juegue eliminatorias sudamericanas en el estadio de Boca Juniors "porque el hincha está más cerca del campo y entonces se siente más su aliento" no van en desmedro de River, y para que no quede ninguna duda reveló que sus hijos "son hinchas" del Millonario.

“Lo que dije de la cancha de River no va por un tema de camiseta ni de que su gente no aliente. Yo no soy así, no estoy para desunir. Solo hablé del calor del público, de acercar a la gente”, señaló el director técnico a TyC Sports, desde su domicilio español en Mallorca, destacando que sus dos hijos "son hinchas".

“Esa fue una respuesta que dí en su momento y de la que se hizo una bola, pero bajo ningún aspecto le quise faltar el respeto a la gente de River”, insistió.

De esta manera el santafesino de Pujato se volvió a referir a sus propios dichos, ya que había manifestado que prefería jugar en la cancha de Boca, o bien en las de Newell’s Old Boys o Rosario Central, por la efervescencia y el aliento que puede transmitir el público en posiciones más cercanas al terreno de juego.

“Cuando fui a ver la final de la Copa Argentina en la que River le ganó a Central Córdoba, de Santiago del Estero (3-0) en Mendoza, llevé a mis hijos de 4 y 8 años, y ese día se hicieron hinchas de River”, reveló.