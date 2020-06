El Mono Burgos rompió el silencio y contó por qué se separa del Cholo Simeone

Se sabía desde hace tiempo, pero hoy lo confirmó él mismo: Germán Adrián Ramón Burgos anunció que al finalizar la presente temporada dejará de ser el ayudante de Diego Simeone en el Atlético de Madrid para comenzar su carrera como primer entrenador, y avisó que antes de irse del Colchonero quiere consagrarse campeón de la Champions League.

A través de un vídeo que publicaron las redes sociales del club, el ex arquero de la Selección argentina declaró que "a la finalización de esta temporada iniciaré mi espacio como primer entrenador", explicando que "con más de diez años de experiencia en primera división creo que estoy plenamente capacitado para dirigir el destino de un equipo".

Pensando en qué estilo tendrá como entrenador, recordó a los directores técnicos que lo marcaron a lo largo de su carrera como futbolista: "Tendré el toque de gente que me ha formado como jugador y persona, que son Luis Aragonés, Griguol, Bielsa o el Tolo Gallego. Los llevo en el alma y esas cosas uno no las olvida cuando pasan los años y ve que las cosas que te han dicho se cumplen".

Sobre Diego Simeone, de quien fue su ayudante todos estos años en el Atlético de Madrid, dijo que "es un amigo que tengo desde hace mucho tiempo, nos entendemos con señas, cabezazos, codazos... Siempre digo que he almorzado y cenado más con el Cholo que con mi familia después de tantos años en la Selección Argentina y en el Atlético. Nos entendemos con señas y sin señas".

A la hora de repasar los mejores momentos junto a Simeone en el banco Colchonero destaca que "hay dos hechos. El abrazo con el Cholo cuando ganamos La Liga, ese primer abrazo, y el último que nos dimos en Anfield. Nos debemos el tercero cuando salgamos campeones de la Champions. Hay objetivos por cumplir, la clasificación para la Champions y el deseo de todos de ganar la Champions Legaue. Es el sueño de todos y yo soy un perseguidor de sueños. No me va a bastar el tiempo, ganas y pasión para salir campeón de la Champions".

Sobre como serán sus últimos días de esta etapa en el Atlético, el Mono declaró que "lo voy a hacer de la mejor manera, sé que hasta el último minuto que esté aquí trataré de completar los objetivos. Me quiero retirar del Atlético siendo campeón. Que le quede claro a todo el mundo".

Finalmente, Burgos no dudó en declarar que "esto es un hasta luego, no un adiós, el fútbol dirá si nos volvemos a ver, que sigan luchando, no claudiquen, persigan sus sueños, no estamos viviendo épocas agradables, pero no claudiquen, sigan luchando, peleen a la vida, nos vemos en el fútbol".