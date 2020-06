¿Teléfono para Scaloni? Funes Mori y una contundente frase

El delantero mendocino Rogelio Funes Mori, de gran presente en Rayados de Monterrey, opinó sobre la chances de recibir un llamado de Lionel Scaloni para vestir la camiseta albiceleste, sobre todo por la actualidad de Lautaro Martínez en Europa, la lesión de Sergio Agüero y la incertidumbre por Mauro Icardi.

"Siempre trato de hacer lo mejor para mí y para el club y siento que todavía tengo una oportunidad de jugar en la Selección. Hay delanteros argentinos que son top a nivel mundial pero no me creo menos que ellos. Si me toca estar voy a estar a la altura. He pasado por muchas cosas en el fútbol y siento que estoy en mi mejor momento para tener una oportunidad. He madurado mucho y si llega, llega y si no me voy a volver loco", explicó el mendocino en diálogo con Fox Sports México.

Además de sus 103 goles en 200 partidos, el ex atacante de River también fue noticia por contraer el coronavirus, aunque ahora ya esta recuperado. "Fue sorprendente la noticia porque como persona pública trato de cuidarme: solo iba a supermercado para ayudar a mi mujer y volvía a casa. Me sorprendió y no sentí síntomas ni nada. Seguro que hay gente que no la pasa bien y hay que ser consciente de que te puede tocar aún cuidándote. Son cosas que pasan y por suerte ya estoy bien, mi familia dieron todos negativos y también están bien", recordó.