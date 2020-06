Scaloni se refirió al futuro de Icardi: ¿tiene lugar en la Selección?

El DT de la Selección argentina, Lionel Scaloni, hizo un repaso de su ciclo al frente de la Albiceleste y, entre otros temas, se refirió al futuro de Mauro Icardi, quien no estuvo en las últimas convocatorias. Además, se mostró "convencido de que vamos por el camino correcto" y cree que la gente se siente identificada con el equipo.

En diálogo con Infobae, Scaloni avisó que las puertas de la Selección "están abiertas para todos", y en ese sentido fue consultado por el delantero del PSG, Mauro Icardi. Al respecto explicó que "todos saben que estuvo en el inicio de nuestro ciclo. No hay dudas de que Icardi es un jugador que nosotros valoramos y que puede estar en la Selección. En la última convocatoria no había estado porque creíamos que había jugadores que estaban más consolidados con nosotros. Pero Icardi tiene la puerta abierta de la Selección; lo seguimos, lo miramos, y está en consideración. No hay duda. Es un jugador interesante con una edad en la que nos puede dar mucho".

Luego negó que este año se haya reunido con el delantero, aunque reconoció que sí tuvo una charla mano a mano con él el año pasado, cuando el rosarino aún estaba en el Inter. "Hablamos por teléfono. El preparador físico sí fue a ver sus entrenamientos en el Paris Saint Germain. Estuvo con él, con Di María, con Paredes. Siempre estamos en contacto y siguiendo el presente de todos los jugadores".

Por otro lado, Scaloni analizó su gestión al frente de la Selección y reconoció que "es una prueba importante partido a partido. Ahora estamos bastante más tranquilos. Tenemos una solidez, una base de jugadores, pero siempre sabemos que dependemos de cómo nos vaya. No es diferente a lo que les pasa a otros entrenadores. Estoy convencido de que vamos por el camino correcto, pero al final los resultados son los que mandan. Hoy creo que estamos bien":

Finalmente, sostuvo que "me parece que la gente se siente identificada con esta Selección, con el recambio, con el equipo, con los jugadores. Por ahí hubo en la opinión de la prensa algunas preocupaciones por el futuro de la Selección. Y me parece lógico. Era un cambio grande y no se sabía lo que iba a pasar. Pero sinceramente siempre nos sentimos apoyados por el común de los hinchas.