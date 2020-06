El ídolo de Boca que quiere ver a Gallardo en la Selección Argentina

Son muchos los referentes del fútbol que quieren ver a Marcelo Gallardo en la Selección Argentina. Lo conseguido por el Muñeco en River hace suponer que potenciaría aún más a la renovación albiceleste y eso es lo que piensa uno de los máximos referentes de la historia de Boca: Roberto Mouzo.

"Para mí, Gallardo tiene que ser el técnico de la Selección Argentina", sostuvo el ex zaguero, aunque a la vez señaló que no le gustaron "algunas cosas que hizo tras la final en Madrid", porque "nunca hay que escupir para arriba".

Mouzo es el jugador que más veces vistió la camiseta de Boca: jugó en 426 partidos. Entre 1971 y 1984, conquistó seis títulos fue parte la histórica final contra River en la definición del Nacional de 1976, en la cual el Xeneize se impuso por 1-0, con gol de Rubén Suñé, en el estadio de Racing.

"Yo dejaba todo por Boca, pero siempre con mucho respeto por el rival. Por eso hasta el hincha de River me para y me felicita", expresó y recordó cuando Daniel Passarella se probó en el Xeneize: "El día que vino a probarse le presté unos tapones para los botines. Y cuando Boca me dejó libre en 1984, me vio corriendo por la calle, paró con la camioneta y me ofreció ir a River. Pero le dije: 'No, ni loco'".