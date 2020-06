Ídolo del Corinthians le pegó a Tevez: “¡Que se vaya al carajo!"

Carlos Tevez sorprendió ayer con sus declaraciones al referirse a su futuro. “En 6 meses veré si me retiro, si voy al Corinthians o West Ham. Me parece que es lo más justo. La posibilidad la dejo abierta, no quiero ser esclavo de mis palabras. Después uno verá”, declaró el Apache al confirmar su continuidad en Boca.

De esta manera, una de las grandes figuras del equipo de Miguel Ángel Russo dejó la puerta abierta para irse a jugar al exterior la parte final de su reconocida trayectoria.

José Ferreira Neto, histórico jugador del Corinthians, según informa Infobae, aprovechó su popular canal de YouTube para criticar duramente a Tevez por mencionar que volvería a Brasil a cerrar su carrera.

“¡Que se vaya al carajo! ¿Por qué no viene ahora a quedarse en Corinthians por un año y luego termina en Boca? ¿No sería mucho mejor técnicamente? Vení a acabar tu carrera en Corinthians. Quédate un año aquí y termina en Boca”, respondió Neto en su canal de YouTube.

El ex mediocampista central, que tuvo una dilatada trayectoria por el fútbol de Brasil, se destacó en el Timao entre 1989 y 1993. En aquella cuatro temporadas en el club de San Pablo, Neto logró un hito inédito en la historia de la institución: ayudó a su equipo a conseguir el primer campeonato Brasileirao en el 90 y, un año más tarde, la Supercopa del fútbol brasileño. El volante, que también jugó en la selección de su país, obtuvo la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988.

Tevez no sólo ganó el Brasileirao del 2005 en el Timao, también fue el jugador determinante, al punto que en la fiesta anual de la Confederación Brasileña de Fútbol fue elegido el mejor jugador del año.