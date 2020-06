El descubrimiento científico que lleva "la pasión" por River

Un equipo de trabajo del Instituto de Agrobiotecnología del Litoral logró identificar una proteína con funciones vitales para las plantas, y la bautizó CARP9 por el Millonario y su ídolo Enzo Francescoli por iniciativa de su director, Pablo Manavella.

El laboratorio descubrió una nueva proteína esencial para la vida de las plantas y, por iniciativa del director del proyecto la nomenclatura tuvo un homenaje inédito: la llamaron CARP9, por River y por Enzo Francescoli, el ídolo del científico de toda la vida.

El nombre tiene también un sentido: se buscó que la sigla estuviera formada por palabras en inglés que realmente tuvieran que ver con la proteína: CONSTITUTIVE ALTERATIONS IN THE SMALL RNAS PATHWAYS 9 (CARP9).

"Soy fanático de River y Francescoli me marcó, por eso elegí bautizarla así. Al ser el responsable del paper, todos los que trabajaron en el proyecto estuvieron de acuerdo con el gusto que me di, y eso que no todos son de River, ja", expresó Manavella al diario Olé.