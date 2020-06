El refuerzo de lujo que pretende Huracán Las Heras para pelear por el ascenso

Días atrás, Nelson Ibáñez anunció que no renovará su contrato con Newell's y quedará libre el próximo 30 de junio. Al conocerse la novedad, muchos clubes de interesaron en el "Loco" y hasta Huracán Las Heras se animó a tentarlo para jugar el tramo final del Federal A que, por el momento, no tiene fecha estipulada.

En diálogo con Dos de Punta, el arquero surgido en la cantera de Godoy Cruz reveló que se comunicaron para hacerle el ofrecimiento y explicó: "Agradezco el interés de Huracán, pero por ahora quiero volver a Mendoza, hacer la cuarentena en el hotel, volver a entrenar y después hablaremos personalmente".

Sobre su salida de la Lepra rosarina, contó: "Se me terminó el contrato. La gente de Newell's se comportó muy bien. Estoy agradecido de haber pertenecido a este club, que es impresionante. Me voy triste por el club que dejo, me tuve que despedir por teléfono por esta situación de la pandemia".

Para cerrar dejó una fuerte frase sobre la vuelta del fútbol: "Mientras no puedan entrenar River y Boca, no entrenará ninguno. Mientras Buenos Aires esté así, no hay horizonte para nadie. Veo muy difícil que sea en el corto plazo".