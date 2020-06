Carlos Tevez rompió el silencio e hizo un anuncio que revolucionará al Mundo Boca

El capitán de Boca Juniors salió a hablar en medio de la polémica que envolvió la renovación de su contrato y y dijo que seguirá en el club al menos seis meses más. Además, anunció que donará lo que gane a ayudar a los más necesitados en plena pandemia.

"Lo de que era un ex jugador, queda acá, lo hablaremos en privado. Tampoco dejaré que me falten el respeto. Lo importante es el bien para Boca", comenzó diciendo el capitán de Boca en diálogo con radio La Red sobre las declaraciones que habían hecho Jorge Bermúdez y Raúl Cascini, integrantes del Consejo de Fútbol del club.

Y luego anunció que "sigo en Boca", aunque avisó que "hay algunos cambios, el contrato es hasta diciembre. No es un año, son seis meses" y que ahora "hay que esperar la respuesta de ellos", en alusión a los dirigentes del club.

"Dejo abierta la posibilidad de jugar estos 6 meses en Boca y después irme al exterior. Lo que está bueno ahora es lo que he decidido con mi familia, que es donar el contrato que me está ofreciendo Boca", agregó, anunciando que si firma con el Xeneize donará lo que gane, prima incluida, a una entidad sin fines de lucro para ayudar a los más necesitados en plena pandemia de coronavirus.

"Queremos dejar escrito eso en el contrato, no quiero ver nada de plata", agregó al respecto, y argumentó que "me parece muy abusivo hablar de plata. Tenemos mucha pobreza en Argentina. Sean 10, 100 o un millón de pesos. Más nosotros que la vemos de costado. Me parece que no es justo hablar de esto".

Sobre su relación con Juan Román Riquelme, vicepresidente segundo del club y encargado de manejar los destinos del fútbol Xeneize, contó que "con Román no hablo desde que me felicitó por el campeonato. Los que están en la negociación son Ameal, Bermúdez y Delgado. Si tenemos alguna diferencia con el tema del contrato no lo podemos hacer público. Lo tenemos que hacer puertas adentro".