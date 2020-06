Tevez y Zárate: los temas que más le preocupan a Boca

Las renovaciones de los jugadores Carlos Tevez y Mauro Zárate son los temas que preocupan a la secretaría de fútbol de Boca, por lo que el posible regreso de Ricardo Centurión quedó en espera.

Tevez es el que está más cerca de arreglar su vínculo contractual, ya que las diferencias son más de forma que de fondo, por más que haya versiones que mencionan que el "Apache" no está conforme con la propuesta económica.

El otro tema es que el , que el 6 de febrero pasado cumplió 36 años, quiere que el contrato sea por 18 meses y no por un año con opción a seis meses más.

En Boca son optimistas que en la próxima semana pueda ver novedades positivas, más teniendo en cuenta que Tevez siempre dijo que quería terminar su carrera con la camiseta del club que es hincha y en el cual nació a la fama en el fútbol.



El tema de Zárate es distinto, ya que se le ofreció un dinero mucho menor al que ganaba y del entorno del jugador se dice que tiene ofertas de Italia y México.



El técnico Miguel Ángel Russo le pidió a Riquelme que haga lo posible para que continúe, ya que es una buena opción detrás de Tevez



El ex Vélez, de 34 años, tiene ganas de retirarse en Boca y en su cuenta de Instagram publicó: "Estoy donde quiero estar" ante versiones que indicaban que podía volver a Vélez, pero no estaría dispuesto a una brusca rebaja de su contrato.



Zárate llegó a Boca con el pase en su poder en julio de 2018, jugó hasta el momento 65 partidos y convirtió 17 goles, pero solo por momentos mostró el nivel que tuvo en Vélez.



De no continuar Zárate entraría a tallar Ricardo Centurión. Alguien del departamento de fútbol tuvo un contacto con el actual jugador de Racing, quien según sus propias palabras "se muere por jugar en Boca" aunque también interesa a Vélez, club en el que jugó a préstamo en la última Superliga.



El delantero ,de 27 años, jugó en Boca en la temporada 2016/17 y formó parte del equipo campeón del torneo oficial con Guillermo Barros Schelotto como entrenador.