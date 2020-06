La cuenta pendiente de Gallardo: ¿A quién le hubiese "encantado" dirigir?

Uno de los mejores entrenadores de la historia de River Plate parece tener, aun y luego de todo lo ganado, algunas cuentas pendientes. Al menos en futbolistas a los que le hubiese gustado dirigir en el club de sus amores.

Manu Lanzini.

"Gallardo siempre me dice que le hubiese encantado dirigirme y yo también le remarco que es uno de los mejores técnicos hoy en día", dijo Manuel Lanzini, hoy en West Ham y admirador del entrenador de River. "Te potencia y tenerlo es un privilegio. Ojalá se dé la vuelta pero no depende de mí. Yo armo la valija y me voy, no tengo ningún tipo de problema", planteó en diálogo con Rock & River (FM Concepto).

No es la primera vez que Lanzini expresa su deseo de trabajar bajo el ala del Muñeco. "Hablé con Gallardo las veces que fui a ver a River y estuve en Argentina. Pero él no me seducía para volver, entendía mi situación de jugador, porque él también estuvo en el fútbol de afuera. Ojalá que en un futuro me dirija y lo ideal sería que sea en River. Si no se da, que sea en otro lado. Me quedó esa espina", remarcó.