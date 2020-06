Se suspendió sin fecha la reunión en la que se iban a tratar los protocolos de entrenamiento

La reunión que iban a mantener los dirigentes del fútbol argentino en principio para hoy y después para mañana, con el objetivo de armar los protocolos para volver a los entrenamientos el mes próximo, finalmente quedó suspendida sin fecha a raíz de la situación imperante con la pandemia de coronavirus.



La AFA canceló la reunión anunciada finalmente para mañana a las 15 vía Zoom, en la que los dirigentes de los clubes de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) que todavía no se puso en marcha pensaban “crear un protocolo de entrenamiento para empezar a entrenar, en grupos reducidos, a partir de julio, teniendo en la mira el retorno a las competencias para septiembre u octubre", algo que había anunciado el presidente de Lanús y miembro del Comité Ejecutivo, Nicolás Russo.



Sin embargo, a partir del caso de coronavirus confirmado del volante de Tigre, Agustín Cardozo, el primero en el fútbol profesional masculino, la AFA, en la persona de su presidente, Claudio Tapia, decidió dejar de lado esa idea, por lo que el fútbol argentino, como ya anunció el primer mandatario argentino, Alberto Fernández, "será una de las últimas actividades en volver" en la Argentina.



La información fue confirmada esta noche a Télam precisamente por el mismo Russo, y llegó justo en el momento en que el presidente de Racing Club, Víctor Blanco, destacó que "no sería una mala idea" ir a entrenar "al norte del país, por ejemplo a Jujuy", ya que es una zona en la que no hay circulación comunitaria del virus.



La propuesta de protocolo se iba a realizar en base a las que ejecutaron la Bundesliga de Alemania y La Liga de España, pero la AFA sabe que tendrá que ajustarlo a la “realidad de la Argentina”, aunque contemplaría los test masivos para jugadores, cuerpos técnicos y trabajadores vinculados directamente a los planteles.



Hasta el momento, de los clubes de primera división, Vélez Sarsfield y Racing Club en el AMBA, además de Talleres, de Córdoba y Godoy Cruz, de Mendoza, confeccionaron sus propios protocolos para retomar las prácticas, aunque fueron rechazados por los Ministerios de Salud de la Nación y provinciales. El fútbol argentino deberá esperar entonces bastante tiempo para volver al ruedo.