Russo quiere reforzar un puesto en particular en Boca y cobran fuerza dos nombres

A la espera del regreso a la actividad, para lo cual aún no hay fecha y no parece que suceda en el corto plazo, el entrenador de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, ya está pensando en el armado del equipo para la próxima temporada y, además de pedirle a la dirigencia que no le toquen el equipo que terminó ganando la Superliga, el DT quiere potenciar el ataque.

El Xeneize tiene superávit en la ofensiva con los jugadores que terminaron jugando más los que deben regresar de sus préstamos, sin embargo Russo quiere sumar un extremo por izquierda, ya que entiende que hoy por hoy el único que se desempeña en esa posición de manera natural es Agustín Obando. Y los nombres que ya venían sonando pero ahora empiezan a cobrar más fuerza son los de Nicolás Gaitán y Ricardo Centurión.

Lo de Gaitán parece lo más sencillo ya que, tras rescindir su contrato con el Lille, quedó con el pase en su poder. Además, su representante dijo que la posibilidad de volver a Boca siempre está.

Lo de Centurión no sería tan simple. Su préstamo en Vélez terminó y el Fortín quiere estirarlo, para lo cual debe negociar con Racing. El presidente de la Academia, Víctor Blanco, avisó que lo quieren negociar y le abrió la puerta al posible regreso a Boca. Es que Sebastián Beccacece quiere a Leonardo Jara, por lo que Boca podría aprovechar esa situación para soltar al lateral derecho más una suma de dinero y quedarse con Ricky.