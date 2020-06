¿Quién le dio la efedrina a Maradona en el 94? Galíndez reveló el misterio

La imagen que muchos argentinos quieren olvidar es la de Diego Maradona saliendo de la mano con una enfermera tras la victoria ante Nigeria en el Mundial 1994. Todo lo que vino después es historia conocida y uno de los que la vivió de cerca fue Miguel Di Lorenzo, más conocido como Galíndez, histórico masajista en la era Bilardo y durante la estadía del Coco Basile.

El popular ayudante, este viernes, brindó una entrevista extensa donde reveló detalles sobre lo ocurrido esa tarde y sorprendió a todos: "No se me borra la imagen y la peor imagen de Diego que tengo es la del Mundial 94. Recuerdo que estaba masajeando a Caniggia y viene Serrini (era el nutricionista de Diego) y me dice: dale esto a Diego".

"Yo no le dí bola, ni idea que era. Le acercó agua y habían 6 pastillas que se las daban a Diego. No era droga, era efedrina. Si yo sabía todo este quilombo se las tiraba a la mierda", afirmó en diálogo con Super Deportivo Radio por Radio Villa Trinidad y siguió: "Diego, se tomó las 6 pastillas como si nada".

"Me enteré después en Dallas, que había un movimiento muy raro. Nadie me decía nada. Y recuerdo que viene Goyco y me dice: Le dió positivo al "10" y me agarró una locura que dejé de comer. Había un quilombo de gente. Me fui a la habitación. Si yo sabía todo esto, tiraba toda a la mierda", cerró.