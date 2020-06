Un entrenador tuvo coronavirus y tardó dos meses en enterarse

El entrenador de Denver Nuggets, Michael Malone, se infectó de coronavirus en marzo pasado pero recién se enteró en mayo último, debido a que en ese momento no había test disponibles.



"Alrededor del 20 de marzo, empecé a sentirme mal y me contacté con los médicos del equipo para ver si podía hacerme la prueba pero en ese momento, desafortunadamente, no había pruebas disponibles", dijo Malone, según publicó el periódico español Marca.



El entrenador de 48 años y que suma cinco años dirigiendo a los Nuggets añadió: "Sólo recibí esa explicación sobre porqué no me hacían el test y a fin de mayo, cuando pude hacer un test de anticuerpos no me sorprendió que el doctor me dijese que era positivo".



Denver Nuggets esta tercero en la conferencia Oeste con 43 triunfos y 22 derrotas, clasificado para la postemporada, y concurrirá a la "burbuja" de Disney en Orlando para formar parte de la reanudación de la NBA desde el 31 de julio próximo.