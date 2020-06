La triste historia del atleta que tiene un tumor y ya se despide: "Que me recuerden como la buena persona que fui"

El ex atleta gallego Alejandro Gómez, destacado fondista en los años 90, en los que llegó a ser internacional, ha sido diagnosticado con un tumor cerebral inoperable. Tal y como informa el diario Faro de Vigo, el propio Alejandro desea que se conozca su situación, que soporta con entereza.

Gómez lleva ingresado varios días en el hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo ya que su enfermedad progresa rápidamente, aunque podría regresar a su domicilio esta misma semana para afrontar allí el final del proceso. “Me ha dado las pautas a seguir. Me ha ayudado a ordenar mi interior, a tranquilizarme. No puedo pelear yo solo en esta batalla y en los días complicados ha sido de enorme ayuda para llegar lo mejor posible al día final”, expresó Gómez al diario gallego en agradecimiento a su psicóloga, Delfina Vicente.

“Siempre hice lo que debía en cada momento. Es posible que hiciese algunas correcciones, como cualquiera, pero me siento feliz con la mayoría de las cosas que me han pasado o que he sacado adelante. No siento que me he quedado sin nada que hacer. El deporte son ganas de convencer, de ilusionar, de transmitir...y ayuda a cualquier deportista a que pueda elegir el camino que quiera seguir en la vida. Que la gente me recuerde como la buena persona que fuí”, confesó Alejandro al Faro de Vigo.

Alejandro vivió en primera persona una era dorada del atletismo español, pues coincidió con la generación de los Martín Fiz y Abel Antón. Campeón de España varias veces en 10.000, medio maratón y cross, fue el campo a través quizá el terreno en el que se sintió más cómodo como atleta, llegando a ser medalla de oro con la selección española en el Europeo de cross de 1995.

Pero en pista también brilló, llegando a ser tres veces olímpico (Seúl, Barcelona y Atlanta). Estuvo en tres Mundiales y rozó la plaza de finalista (9º) en el 10.000 de Tokio’91. En los Europeos rozó dos veces la medalla, acabando quinto y sexto en los maratones de 1998 y 2002.