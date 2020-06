¿Vuelve?: "La posibilidad de Boca siempre está", reconoció el representante de Nico Gaitán

El representante del mediapunta Nicolás Gaitán, José Iribarren, señaló que el futbolista no descarta la posibilidad de regresar a Boca Juniors, luego de intentos recientes. "La posibilidad de Boca siempre está. Él es hincha del club y siempre le gustó la idea de volver", deslizó Iribarren en diálogo con TyC Sports.

"Lo de Nico es muy reciente, hace cuatro o cinco días se desvinculó de Lille, no es algo que venga desde hace tiempo, pero no hubo ningún llamado de Boca aún", apuntó. Gaitán, de 32 años, se mencionó como posible refuerzo en febrero del 2019, cuando el entrenador era Gustavo Alfaro, pero no hubo acuerdo económico.

"Cuando quedó libre era el momento para venir y seis meses antes venía hablando con Burdisso, que me manifestó que quería que vuelva si ganaban las elecciones. La posibilidad quedó abierta con Burdisso, pero después se lo vinculó políticamente con Gribaudo y nada que ver. Si volvió a la Argentina, era para Boca, esté Gribaudo, Ameal o quien fuera", señaló sobre las chances que tuvo de regresar anteriormente.

"Vamos a buscar un proyecto y algo bueno para él. Puede ser de cualquier lado, pero lo importante es que sea un buen proyecto, un buen lugar y uno donde esté contento. Le quedan tres o cuatro años de carrera y los quiere disfrutar jugando donde le guste", cerró Iribarren con respecto al futuro del jugador.

Gaitán surgió de las divisiones juveniles de Boca donde jugó hasta la temporada 2009/2010 cuando fue transferido a Benfica de Portugal (2010-2016). Luego continuó su carrera en Atlético Madrid de España, Dalian Yifang de China, Chicago Fire de Estados Unidos y Lille de Francia.