Cómo le fue a cada futbolista al que catalogaron como "el nuevo Messi"

Llegar a Primera División en el fútbol profesional no es nada fácil, y triunfar y ser constante en la élite mundial, mucho menos. Si a eso le agregamos que cuando el futbolista está dando sus primeros pasos lo comparen con Lionel Messi, el mejor jugador del planeta, aguantar la presión puede ser algo más que difícil.

El fútbol español está expectante con el posible debut del pibe del Mallorca, Luka Romero, nacido en México y con nacionalidad argentina por sus padres, quien podría batir el récord de ser el más joven en debutar en la historia de La Liga, y la prensa ibérica ya lo catalogó como "el nuevo Messi".

No es el primero al que le ponen esa etiqueta, por lo que el diario británico The Sun elaboró un informe repasando cómo le fue a cada futbolista al que, cuando apareció, lo compararon con el capitán de la Selección argentina y el Fútbol Club Barcelona.

Patrick Roberts, "el Messi inglés"

Llegó muy joven al Fulham y tuvo varias actuaciones espectaculares que llamaron la atención del Manchester City, que lo compró por algo más de 13 millones de euros. Apenas jugó y fue cedido a préstamo al Celtic, donde a pesar de ganar siete títulos no colmó las expectativas, sobre todo por culpa de las lesiones. El año pasado fue cedido al Girona, donde tampoco deslumbró.

Fran Kirby, "la mini Messi"

La estrella de la Selección inglesa y el Chelsea es una de las grandes figuras del fútbol femenino mundial. Ya ganó el premio a la Jugadora del Año en Inglaterra y a fines de 2018 fue elegida la 13ª mejor jugadora del planeta en una encuesta realizada por The Sun.

Ryan Gauld, "el Messi escocés"

Con sólo 17 años debutó en el Dundee United y empezó a deslumbrar. Fue clave en el equipo para alcanzar la final de la Copa de Escocia en 2014. Tras ser premiado como el Jugador Joven del Año pasó al Sporting de Lisboa, donde apenas jugó dos partidos. Después fue cedido en cuatro ocasiones y ahora pertenece al Farense, de la segunda división portuguesa.

Xherdan Shaqiri, "el Messi suizo"

Un jugador talentosísimo y que ha mostrado su valor para ser una de las figuras del Liverpool, aunque las comparaciones con Messi también fueron exageradas. Aunque sus lesiones no le han permitido explotar al máximo, es clave en su Selección, con la que ya jugó dos Mundiales, y en el equipo de Jurgen Klopp, aunque por detrás de Mohamed Salah.

Mohamed Salah, "el Messi egipcio"

Apenas hizo su aparición, Salah fue comparado con la Pulga. Con el tiempo, brillando en el Liverpool, se ganó un nombre en la élite del fútbol mundial siendo clave en la obtención de la Champions League del año pasado. Sus actuaciones lo llevaron a ser uno de los mejores del planeta, sin lugar a dudas. Pero nunca a la altura de Leo.

Gerard Deulofeu, "el Messi catalán"

Formado en La Masía, llegar a la primera del Barça con el peso de ser comparado con Leo fue demasiado. En sus dos etapas en el Blaugrana nunca pudo ganarse un puesto. Actualmente está en el Watford, donde ha alternado buenas y malas y el año pasado alcanzó la final de la FA Cup.

Marko Marin, "el Messi alemán"

Chelsea lo compró en 2012, donde llegó con una gran reputación por el manejo de la pelota y su efectividad. Nunca tuvo la oportunidad de mostrarse, fue cedido cuatro veces en tres años y apenas jugó seis partidos en los Blues. Actualmente está en el Al-Ahli de Arabia Saudita y en su palmarés tiene títulos en Grecia, España y Serbia.

Alen Halilovic, "el Messi croata"

Pasó por el Barcelona y mostró una técnica envidiable, pero su físico no lo acompañó al llegar a la cima. Fue cedido al Sporting de Gijón, donde tuvo algo de reconocimiento, y actualmente pertenece al Milan pero está cedido en el Heerenveen de Holanda tras un mal paso por el Standard de Lieja.

Martin Odegaard, "el Messi noruego"

El noruego dio el salto del Stromgodset de su país al Real Madrid, en 2015. Al principio sufrió demasiado el cambio y fue cedido al Heerenveen, donde mostró un juego muy inconsistente. Aunque este año, en la Real Sociedad, Odegaard parece haber encontrado su juego, y quizá el billete para volver al Madrid en la próxima temporada.

Alan Judge, "el Messi irlandés"

Uno de los nombres más populares de Irlanda, con gran recorrido en su Selección y brillando entre 2014 y 2019 en el Brentford. Ahora juega en el Ipswich, aunque perdió la categoría.

Raúl Ruidíaz, "el Messi peruano"

Actualmente apodado el ‘pequeño Messi’, el peruano marcó muchos goles en su país y México antes de dar el salto a la MLS en 2018. El goleador ha sido clave para los Seatlle Sounders, logrando 16 golees en 21 partidos. Es una pieza clave en la Selección peruana de Ricardo Gareca.

Edon Zhergova, "el Messi kosovar"

Zhergova se convirtió en una estrella en Youtube en 2014 mostrando sus virtudes goleadoras con tan solo 15 años. El Arsenal, PSG y Barça se movieron para quedárselo, pero no se materializó. Acabó en el Standard de Lieja belga y luego en el Genk. El Basilea logró sus servicios en una cesión de 18 meses.

Lallianzuala Chhangte, "el Messi indio"

Se convirtió en el jugador internacional más joven de su país, cuando hizo su debut en 2015. Ahora, con 22 años, su progresión se ha estancado, sin poder alcanzar lo que se esperaba de él cuando era muy joven.

Takefusa Kubo, "el Messi japonés"

Tiene apenas 18 años y es el jugador que más promete. Formado en el Tokio, llegó al Barcelona pero tuvo que volver a Japón debido a problemas burocráticos con su transferencia. En su país mostró su calidad, siendo el más joven en marcar en la J-League. El Madrid lo fichó para cederlo al Mallorca, donde se enfrentó, precisamente a Messi, en la vuelta de La Liga el sábado pasado.

Giannis Fetfatzidis, "el Messi griego"

El pequeño extremo nunca terminó de demostrar su talento después de ser traspasado al Olympiacos. Después jugó en Italia y Arabia Saudita, y ahora está de vuelta a Grecia, con el Aris.

Sardar Azmoun, "el Messi iraní"

Muchos clubes de Europa se interesaron por él, incluso el Arsenal, que ofreció dos millones de libras al veloz extremo iraní. Ahora, con 25 años, Azmoun es una estrella en Rusia, donde ha marcado 11 goles en 13 partidos con el Zenit, logrando el título.

Egy Maulana Vikri, "el Messi indonesio"

Con sólo 19 años ya es jugador de Selección en su país, marcando 15 goles en 16 partidos con el equipo de Sub 19 y despertando el interés de muchos clubes. Al final, eligió el Legia de Gdansk, donde ha impresionado con 12 goles en 14 partidos, empatando entre los mejores goleadores de Polonia. Hizo su debut en diciembre con la Absoluta y ya es uno de los capitanes del equipo.

Diego Laínez, "el Messi mexicano"

El joven de 19 años tiene el potencial para ser una gran estrella. Ya es jugador de la Selección mayor de su país y firmó con el Betis por 10 millones de euros en 2019. Es un jugador en el que confía el DT del elenco andaluz y entra regularmente en el equipo.

Lee Seung-Woo, "el Messi coreano"

Era la gran esperanza futbolística de su país, formando parte de La Masía del Barça, a la que llegó en 2011, aunque solo tuvo una aparición en el Barça B antes de terminar en el Verona, en 2017. Con 22 años, el volante ha tenido una temporada decente en la Serie B.

Faiz Nasir, "el Messi malayo"

Es uno de los jugadores más pequeños del mundo ya que mide apenas 1,52 de estatura. A pesar de ello, es puro talento en sus pequeñas piernas, haciendo disfrutar a los hinchas del Terengganu FC.

Stanley Okoro, "el Messi nigeriano"

Okoro pasó tiempo en España, con el Almería, aunque no terminó de mostrar sus virtudes. De vuelta a su país, le gusta el apodo que le han dado, "pequeño Messi". "No me importa que me llamen así, ya que es bonito que te comparen con el mejor jugador del mundo, y no tengo problema con ello", dijo.

Chanathip Songkrasin, el "Messi tailandés"

Es conocido como ‘Messi Jay’, aunque su inspiración llegó de otra mega estrella argentina: Diego Maradona. Al parecer, su padre lo entrenó con la intención de que se convirtiera en otro Maradona. Se convirtió en la gran estrella del país, por su capacidad de gambetear, y ya cuenta con 56 apariciones en el equipo nacional. Actualmente juega en Japón.

Tebogo Tlolane, "el Messi sudafricano"

Lo apodaron Messi por su capacidad de gambetear a pesar de ser muy joven. Estuvo a prueba en el Barça dos semanas pero no terminó de convencer. Ahora está de vuelta a su país, con el Maritzburg United, donde juega reconvertido en lateral izquierdo.