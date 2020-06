"Toro sentado": en Italia siguen castigando a Lautaro y piden que ingrese Alexis Sánchez en su lugar

Inter de Milán volvió al ruedo tras el parate por la pandemia de coronavirus el sábado y no fue de la mejor manera, ya que quedó eliminado de la Copa Italia en manos del Napoli. Y uno de los más criticados tras la derrota fue el delantero argentino Lautaro Martínez, a quien acusan de tener la mente puesta en su posible pase al Barcelona, y ya piden que sea reemplazado.

"Lautaro ya no marca", tituló hoy La Gazzetta dello Sport, que destacó que el ex Racing lleva seis partidos consecutivos sin anotar goles. Su último gol fue el 26 de enero en el empate 1 a 1 como local frente al Cagliari, aunque ese encuentro no dejó un buen recuerdo porque terminó peleándose con el árbitro y viendo la tarjeta roja.

A partir de ese día, todas las estadísticas de Lautaro cayeron: tiros al arco, oportunidades de gol y pelotas tocadas en el área. Para el diario ya mencionado, en poco tiempo el argentino pasó "de toro desatado a toro sentado", haciendo un juego de palabras con su apodo.

Su último gol fue a fines de enero y ese día se fue expulsado por discutir con el árbitro.

Para finalizar, La Gazzetta considera que el DT Antonio Conte debería colgarlo si no lo ve enfocado al ciento por ciento en el Neroazzurro y darle lugar al chileno Alexis Sánchez, quien el sábado "en 20 minutos le dio electricidad al equipo".