"Lo pasé muy mal", dijo Rocío Vázquez la jugadora de San Lorenzo positiva de Covid-19

Rocío Vázquez, mediocampista de San Lorenzo de Almagro, que dio positivo de Covid-19, afirmó hoy que lo pasó "muy mal", al enterarse que estaba infectada y que "es muy feo hacerse el hisopado".



"Le digo a la gente que se cuide, es muy feo hacerse el hisopado, lo pasé muy mal, nos damos ánimo con mi familia", declaró la jugadora de 18 años, al programa San Lorenzo de América por Radio del Plata.



La integrante de las "Santitas", declaró: "Me enteré que tenía Covid-19 porque le había dado positivo a mi cuñado. Me hicieron el testeo en San Lorenzo", el club tiene montada una base sanitaria en la Ciudad Deportiva.



Sobre los síntomas que tuvo de la enfermedad, Rocío detalló: "No tuve fiebre, tuve pérdida de olfato y dolor de espalda", y sobre su familia agregó que "está aislada".



La jugadora del plantel femenino del "Ciclón" es vecina del barrio Ramón Carrillo que está en las inmediaciones del estadio Pedro Bidegain, y señaló que en estos momentos está con su "hermana (también infectada), en un hotel en el centro", de la ciudad de Buenos Aires.



La volante destacó que se mantiene en "contacto con la dirigencia (del club de Boedo) y mis compañeras" de equipo.



"Solo tomamos paracetamol", añadió la futbolista sobre la medicación que están recibiendo y contó que entre los síntomas que sufrió por el virus: "Te agarra cansancio, diarrea y pérdida de olfato".