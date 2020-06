Ginés González García sobre la vuelta del fútbol: "El protocolo ya está armado"

Ginés González García, Ministro de Salud de Argentina, manifestó este sábado que entiende la ansiedad para el regreso del fútbol en el país pero advirtió que "hoy las condiciones no están dadas", aunque reconoció que el protocolo está armado para iniciar con los entrenamientos cuando controlen la situación epidemiológica.

"El protocolo está armado, en cantidad de jugadores, que vayan vestidos desde su casa, que no circulen en el vestuario, que mantengan distancia en el entrenamiento, que el entrenamiento no sea más de seis a la vez, eso está todo escrito. Hemos mirado otros protocolos. Esa parte no es un problema. Lo que falta es que la situación lo amerite", expresó en diálogo con TyC Sports.

En la misma entrevista, al ser consultado sobre una posible fecha para que se reactiven los entrenamientos respondió: "Esto es paso a paso, así vamos a hacerlo. Con responsabilidad, no me haga decir ni una falsa premisa, ni una falsa promesa. Yo quiero que sea cuanto antes, mi voluntad y la del presidente”.

"Tengo muchas ganas de que vuelva el fútbol como todos los futboleros. Quiero volver cuanto antes porque extraño como hincha y fanático pero esto es día a día. No es que sea dictador pero sostengo las razones por las que el sistema no está para tomar esta decisión", agregó.

En una jornada en la que se registró un nuevo pico de contagios, 1.531, y 13 nuevas muertes, Ginés González García reiteró que no hay condiciones para que se reanuden los torneos: "Si hasta ahora nos fue tan bien, ¿por qué cambiar? No se puede tomar una medida sin razón ni lógica, tenemos que cuidar mucho la movilidad. En lenguaje futbolero, estamos terminando el primer tiempo y vamos 2 o 3 goles arriba".

Para cerrar se refirió a la chance de "mudar" el fútbol a las provincias que tienen controlada la situación y fue tajante: "Si se lleva un plantel al interior del país está el potencial de trasladar el virus", enfatizó el Ministro que consideró que la autorización de los entrenamientos en sitios donde no hay riesgo "es una decisión de la AFA".