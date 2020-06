Malas noticias para Messi y el Barça en los octavos de la Champions

Barcelona-Napoli, partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League, no se jugará en el Camp Nou, sino en Lisboa, y lo mismo ocurrirá con los partidos pendientes de esa ronda como Bayern Munich-Chelsea, Manchester City-Real Madrid y Juventus-Lyon, porque la capital portuguesa no sólo será la sede de la "Final a 8" del certamen, sino también de esos encuentros pendientes, para que toda la competición se dispute ya en el mismo escenario con las medidas sanitarias adecuadas.

La noticia, anticipada por el diario alemán Bild, dejaría por ejemplo al Barcelona de Lionel Messi perdiendo su localía luego de jugar la ida en el San Paolo antes del parate por la pandemia de coronavirus, en un partido que terminó 1-1.

Nápoli, cuyos jugadores están en conflicto con la directiva porque no cobraron sus sueldos en los últimos tres meses, ya no sólo no tendrían la presión de los aficionados barcelonista, aunque si se jugara en el Camp Nou seguramente el partido se desarrollaría también a puertas cerradas.

Y también se jugarían en Lisboa los partidos Manchester City-Real Madrid (triunfo inglés 2-1 en la ida en el Santiago Bernabéu), Bayern Munich-Chelsea (3-0 los alemanes en Stamford Bridge) y Juventus-Lyon (1-0 los franceses en el Groupama Stadium de Turín).

Ya están clasificados para cuartos de final el Atlético de Madrid, que eliminó al campeón Liverpool, así como el PSG, que superó a Borussia Dortmund, el Atalanta del "Papu" Alejandro Gómez, que terminó con las ilusiones de Valencia, y el Leipzig, que dejó fuera de competencia al vigente subcampeón de José Mourinho, Tottenham Hotspur.

Lisboa subió su candidatura después que fuera descartada la ciudad alemana de Frankfurt, mientras que la turca Estambul todavía tenía aspiraciones, aunque el 17 de junio, cuando el Comité Ejecutivo de la UEFA oficialice el último albergue de la Champions por el resto de octavos y los posteriores cuartos de final, la capital portuguesa terminará prevaleciendo,