De la utopía Cavani a lo más terrenal: las opciones que analiza Boca para reforzar su delantera

El nombre de Edinson Cavani comenzó a sonar hace un tiempo en Boca Juniors cuando el propio futbolista reconoció que le gustaría jugar en el club de La Ribera para cumplir el sueño de festejar colgándose del alambrado como lo hacía su compatriota, el Manteca Martínez, en la década del '90.

El propio Jorge Bermúdez, uno de los integrantes del Consejo de Fútbol del Xeneize, había reconocido que "es un deseo, una posibilidad". Sin embargo, los vaivenes de la economía mundial y la constante devaluación de la moneda nacional hacen que las chances sean cada vez menores.

Si bien Boca no debería desembolsar nada por su pase, ya que su contrato con el PSG vence a fin de el corriente mes y todo indica que no renovará, el sueldo del uruguayo es prácticamente impagable. Desde Europa aseguran que "el Edi" pretende 12 millones de euros al año. La dirigencia liderada por Jorge Ameal no quiere bajar los brazos, por lo que apuntarán a motivar al delantero con lo deportivo y con su viejo sueño de ser como el Manteca para que ceda en sus pretensiones.

En paralelo, el Xeneize baraja otras opciones porque la idea es reforzar su ofensiva, donde los únicos seguros al día de hoy son Ramón Ábila y Jan Hurtado, luego resta resolver las renovaciones de Carlos Tevez y Mauro Zárate, se debe negociar un nuevo préstamo por Franco Soldano y aún no se sabe qué pasará con Sebastián Villa, quien afronta una causa por violencia de género.

En principio deben regresar Walter Bou y Mateo Retegui, y el que decidirá si serán tenidos en cuenta o no será Miguel Ángel Russo. Finalmente, el nombre de Guido Carrillo suena con fuerza ya que el propio futbolista del Leganés admitió contactos con Riquelme.