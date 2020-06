La sentida despedida de Scocco: "Espero que entiendan mi decisión"

Ignacio Scocco comunicó anoche que se va de River. El primero en enterarse fue Marcelo Gallardo, luego se comunicó con el presidente del club, Rodolfo D'Onofrio, y se despidió de sus compañeros a través del grupo de chat interno que tiene el plantel.

"Gracias eternas, River", escribió Nacho en su cuenta de Instagram tras dar a conocer su salida, posteo que estuvo acompañado por una foto más que emblemática: con la Copa Libertadores 2018 ganada ante Boca en Madrid. Pero el delantero no quería irse sin poder despedirse del mundo riverplatense y lo hizo a través de un video que subió la cuenta oficial del club de Núñez.

"La mejor forma que encontré para despedirme lamentablemente es esta por lo que estamos viviendo. Quería agradecerle a todo el Mundo River arrancando por todos los compañeros que tuve en estos maravilloso tres años y por todo lo que me enseñaron en el día a día", expresó.

uD83DuDD0A "Me hicieron sentir como si hubiera jugado toda mi vida en River"



De @NachoScocco32ok, para toda la gente del Más Grande uD83DuDC47uD83CuDFFC pic.twitter.com/zLSZY6GYvt — River Plate (@RiverPlate) June 10, 2020

Y agregó: "Mandarle un agradecimiento a todo el cuerpo técnico por todo lo que me brindaron, por confiar en mí, por todas las posibilidades. Los colaboladores del club que son importantes en el día a día y a los dirigentes que es difícil tener la humildad y sencillez con la que manejan un club tan grande como River".

Para cerrar, envió un emotivo mensaje a los fanáticos del Millonario: "Su cariño me facilitó mucho a la hora de agarrar confianza cuando me puse la camiseta de River y me hicieron sentir como si haya jugado toda la vida en el Millonario. Voy a estar agradecido eternamente por todas las muestras de cariño. Espero que entiendan mi decisión, un abrazo para todos".