Rijsbergen, el jugador holandés que visitó a las Madres en el Mundial 78: "Fue muy conmocionante"

Wim Rijsbergen, ex jugador del seleccionado de Holanda (hoy Países Bajos) que visitó a las Madres de Plaza de Mayo durante el Mundial 78, aseguró que aquella experiencia "fue muy conmocionante" y reveló que, al igual que sus compañeros de equipo, "sabía que en la Argentina había muchas personas desaparecidas".



El ex defensor, titular en "La Naranja Mecánica" de Rinus Michel y Johan Cruyff en el Mundial 74 (subcampeón al perder la final con el local, Alemania Federal), jugó solo dos partidos y medio en la Copa de Argentina: por una lesión fue reemplazado por Pieter Wildschut a los 44m de la caída de primera fase con Escocia, 2-3, en Mendoza.



De 68 años, viudo, con tres hijos y cuatro nietos, Rijsbergen jugó en Zwolle, Feyenoord, Helmond Sport y Utrecht, de su país; Bastia (Francia) y New York Cosmos (Estados Unidos); y fue técnico, entre otros clubes, de Nac Brenda, Groningen y Universidad Católica, de Chile, donde condujo al argentino Néstor 'Pipo' Gorosito.



"Sigo disfrutando de los buenos jugadores argentinos que hemos visto en su Selección y en Europa", contó el ex defensor.



Su último trabajo fue como DT del seleccionado de Islas Salomón, hasta enero de este año, y se comunicó con Télam desde Leiderdorp, donde reside temporalmente y trata "de disfrutar la vida un poco" antes de volver a su ciudad natal, Leiden.



Télam: ¿Puede confirmar si vio a las Madres de Plaza de Mayo? ¿Cómo fue ese encuentro y por qué fue a verlas? ¿Es verdad que fue desde el hotel donde se alojaba en bicicleta o es una leyenda?



Wim Rijsbergen: Estuve allí y escribí una columna para un periódico y una revista en Holanda. Llegué en bicicleta porque tenía una lesión y necesitaba hacer mis ejercicios para mi tobillo con Wim Suurbier, quien también tenía una lesión. Vimos a las Madres con fotos de todos sus hijos desaparecidos y sus familias. ¡Fue muy conmocionante!



T: -¿Sabía de la existencia de las Madres de Plaza de Mayo?



WR: ¡Sabíamos acerca de las Madres y que había muchas personas desaparecidas!



T: Jan Jongbloed, arquero titular del seleccionado neerlandés en el Mundial 78, reveló a Télam en 2011, en Amsterdam, que tanto él como sus compañeros sabían lo que ocurría con la dictadura en el país, confesó que durante el certamen fue "a la Plaza a ver a las Madres" y admitió que conocía la existencia de un campo de concentración en donde funcionaba la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). ¿Coincide?



WR: Puedo decir que había rumores acerca del régimen de (Jorge Rafael) Videla y que por esa razón los periodistas no eran muy positivos acerca de nuestro viaje a la Argentina. Pero los jugadores manteníamos la política y el deporte por separado. ¡Y además ir al Mundial era una chance de hablar con la gente allí!



T: ¿Sospecha que la dictadura ayudó a que el equipo argentino ganara la Copa del Mundo de 1978?



WR: Es posible, pero no lo sabemos. Los únicos que lo saben son la gente de la federación (AFA) y los jugadores (argentinos) de ese periodo.



T: Aunque pasaron varias décadas, ¿qué piensa del partido Argentina 6 - Perú 0?



WR: No sabemos. ¡Siempre hubo rumores acerca del resultado! Pero Argentina tenía un buen equipo y la calidad para anotar esos goles. Fue un buen campeón.



T: ¿El equipo neerlandés era más fuerte en ese Mundial del 78 que el que perdió la final con Alemania en 1974?



WR: La gente y los especialistas todavía creen que el mejor equipo era el de 1974. Un combinado de los mejores equipos de Holanda, Ajax y Feyenoord, con Jan Jongbloed y Rob Rensenbrink.



T: ¿Argentina fue superior a su seleccionado en la final? ¿Cómo analiza ese partido?



WR: ¡Tenían la ventaja de ser locales y tuvieron un poco de suerte con Rensenbrink cuando terminaba el juego! (Ndr: el delantero neerlandés estrelló un tiro en el palo derecho del arco de Ubaldo Matildo Fillol a pocos minutos del final). Después de eso, (Mario) Kempes tuvo unos buenos momentos. Pero no sabemos qué hubiera pasado si él (por Rensenbrink) hubiera anotado.





T: Por último, y ya que cuenta que sigue disfrutando de los futbolistas argentinos, ¿en qué lugar de la historia ubica a Diego Maradona?



WR: En el Olimpo del fútbol, sin ninguna duda. Con Pelé, Cruyff, Ronaldo, Lionel Messi y algunos más como (Franz) Beckenbauer y George Best.



T: ¿En ese sitio lo pone también a Messi?



WR: Sí, es uno de los mejores de la historia. ¡Es un placer verlo jugar!