Maradona y un mensaje especial para Alberto Fernández y Martín Guzmán

Hoy nuestro pau00eds estu00e1 viviendo un momento muy difu00edcil. No su00f3lo por el Coronavirus, sino tambiu00e9n porque tenemos una deuda enorme, imposible de pagar. Nosotros ya vivimos esto, y no nos puede volver a pasar. No queremos mu00e1s desempleo, no queremos mu00e1s hambre, no queremos mu00e1s pobreza. Tenemos que seguir unidos como hasta ahora, y defender la bandera argentina. Por eso, u00a1fuerza, @AlFerdezOK ! u00a1Vamos, Martu00edn Guzmu00e1n en esta negociaciu00f3n! Nos estamos jugando el futuro de nuestro pau00eds. Dios, y el pueblo argentino, estu00e1n con Ustedes! #DeudaSostenible #FuturoSostenible