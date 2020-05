La terminante frase de la dirigencia de Newell’s sobre Scocco

View this post on Instagram

Continuu0301an las visitas del club a socios mayores ud83dudcaaud83cudffc . Acompanu0303ados por @nobvgg, nos acercamos a leprosos de edad avanzada en Villa Gobernador Gau0301lvez, para conocer sobre su situaciou0301n durante el aislamiento y entregarles unos presentes simbou0301licos u2022 Muchos de ellos nos recibieron con artiu0301culos y recuerdos de nuestra historia para mostrar orgullosos sus tesoros. #DistanciadosPeroUnidos ud83dudd34u26abufe0f ud83dudcf8 @ericbovetti