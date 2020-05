El defensor que reconoció sus ganas de regresar a Racing

El defensor Gustavo Cabral, de 34 años y actualmente en el Pachuca, de la primera división de México, admitió hoy que le gustaría regresar a Racing Club, donde inició su carrera hace 17 años.



"Me encantaría volver a Racing, es algo que tengo presente porque los hinchas cada vez que me los cruzo me dicen que tengo que regresar", comentó el marcador central, en diálogo con la emisión radial Crack Deportivo.



Cabral, nacido en Isidro Casanova, debutó en la primera de Racing en 2003 y luego jugó en River, Tecos de México, Levante y Celta de Vigo, en España, y actualmente lo hace en el Pachuca.





"Me tocó vivir momentos difíciles en Racing, cuando sucedió lo de la quiebra estaba en las divisiones inferiores y luego estuvimos a punto de descender, los hinchas estaban fastidiosos con esa situación. Lo ves al club ahora y está muy bien, creció muchísimo y gana títulos, verlo jugar da gusto y creo que es muy importante lo que hacen Diego Milito y Lisandro López, ellos bajan una línea muy definida", comparó Cabral



El defensor elogió a Martín Palermo, a quien tuvo hasta hace poco como DT en el Pachuca, y también al colombiano Edwin Cardona, de quien es compañero en el equipo mexicano.



"Palermo es un entrenador muy allegado al jugador, está todo el tiempo acompañando y ojalá pueda algún día dirigir a Boca porque sé que le encantaría y tiene condiciones", señaló.



"Cardona es un crack, lo demostró en Boca y como compañero te das cuenta que tiene una calidad increíble, es un jugador muy corpulento, si está bien mental y físicamente hace la diferencia", concluyó Cabral.