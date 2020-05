Mac Allister: "Villa es culpable ante la sociedad mientras no demuestre lo contrario"

El ex futbolista de Boca Juniors y ex secretario de Deporte Carlos Mac Allister opinó que el jugador colombiano Sebastián Villa, denunciado penalmente por violencia de género, "es culpable ante la sociedad mientras no pueda demostrar lo contrario".

"Es un tema complicado, mi primera reflexión es que cuando pasan estas cosas los hombres son siempre culpables ante la sociedad mientras no se demuestre lo contrario y más en un hecho público como este", aseguró en el programa "Boca de Selección" (AM 770).

"Es un tema muy triste. Boca tiene que seguir la investigación al pie de la letra. Que lo suspendan o no lo suspendan hoy no modifica en nada el hacer diario de Villa porque no hay competencia", entendió.

"Hay que esperar qué dice la justicia. Y es lógico que este tema tenga tanta repercusión. Hay que entender que jugar en Boca excede todo, hay un montón de casos similares que no tienen esa repercusión. Y no estoy tomando partido en lo que digo. La Justicia tiene que investigar rápido y tomar una decisión", reclamó.

Finalmente, de modo genérico, el ex secretario de Deporte durante el macrismo admitió que "a lo largo de la historia, el hombre ha cometido un montón de excesos que gracias a Dios la ley ya no tolera y me parece muy bien".

Villa, de 23 años, fue denunciado penalmente la semana pasada por su ex pareja Daniela Cortes por violencia de género y la Fiscalía Nro. 2 de Esteban Echeverría le dictó una restricción perimetral.