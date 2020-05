La cruda revelación de la ex pareja de Villa: "Perdí un embarazo por sus golpes"

Daniela Cortés, ex pareja de Sebastián Villa, habló nuevamente sobre la violencia que sufrió durante la convivencia con el jugador de Boca y realizó crudas revelaciones que complican aún más al futbolista.

La mujer dialogó en exclusiva con el canal Crónica TV donde contó que perdió un embarazo a raíz de una brutal golpiza por parte del delantero: "Tuvimos una discusión, comenzó a golpearme y me maltrató. Unos días antes me había hecho varias pruebas de orina casera y todas me habían dado positivas. Después de los golpes comenzó un sangrado intenso que me dio mucho temor y no quise ir a un hospital por miedo a la noticia".

"Al otro día no aguantaba más el dolor y me desperté con un cólico. Fui a la guardia inmediatamente. Allí, los médicos me realizaron una ecografía y me dijeron que ya no había feto, que había perdido el embarazo por los golpes que me había dado", continuó.

Además explicó que las lastimaduras de su publicación fueron consecuencia de una grave discusión el 27 de abril en la que él la violentó en su casa y que desea regresar a su país. "Quiero estar en Colombia, con mi familia, con mi hija. No es fácil estar acá sola. Mi hija está muy mal porque sabe lo que está pasando". cerró.