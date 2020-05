Nicolás Russo aseguró que se debe trabajar para volver a los entrenameintos

Nicolás Russo, presidente de Lanús y miembro del Comité Ejecutivo de la AFA, alertó hoy de que ya "se debe trabajar en un protocolo (sanitario) de cara a la vuelta a los entrenamientos", anticipando que podría "ser en julio próximo", de acuerdo al cuadro que se presente la pandemia de coronavirus para ese mes.



"El martes (próximo) hay una reunión de dirigentes para crear un protocolo de cara a la vuelta de los entrenamientos, con mucho optimismo sería en julio. AFA ya tiene que trabajar en un protocolo para cuando se levante el aislamiento", adelantó Russo en declaraciones para radio La Red.



En otro orden, aclaró el por qué no hay descensos en todas las categorías del fútbol argentino y también los motivos por los cuales los ascensos se definirán en cancha.



"Ante la suspensión de la competencia pareció razonable eliminar los descensos para no perjudicar a ningún club y beneficiar a todos, por eso nadie se quejó. Lo que dijeron (Jorge) Ameal -presidente de Boca- y (Rodolfo) D'Onofrio -titular de River- que en 2021 no les gusta jugar sin descensos, son solo opiniones", apuntó el dirigente.



"Con respecto a los ascensos es diferente, porque si se dispusiera que tal o cual equipo ascendiera de cada categoría, para evitar jugar los partidos que correspondan, se perjudicaría a aquellos que tienen chance de ascender ante la cantidad de fechas que faltan disputar en cada torneo", expuso el miembro de la AFA, faltando determinar cómo y cuándo se jugarían los encuentros que restan.



A la vez, en su condición de diputado de la provincia de Buenos Aires por el Frente Renovador y como presidente de la Comisión de Asociaciones Civiles Deportivas y Clubes de Barrios, Russo refirió que presentó en la legislatura bonaerense "un proyecto de ley por la violencia de género, en especial sobre la mujer, en el fútbol, en los demás deportes y en lo laboral dentro del ámbito de esas entidades".



Para esto fue impulsado por los casos que tuvieron como responsables violentos a varios jugadores de fútbol en los últimos tiempos.