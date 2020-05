Gales, Inglaterra y Nueva Zelanda no aceptan las nuevas reglas de la World Rugby

El presidente de la Unión de Rugby de Gales, Gareth Davies, emitió un firme 'no' al uso de las diez nuevas leyes de World Rugby que tienen como objetivo reducir el riesgo de transmisión de coronavirus, pero quedan a elección de cada país la decisión de adoptarlas o no. Además del rugby galés, Inglaterra y Nueva Zelanda también han descartado seguirlas.

"Personalmente tengo un problema con el cambio de las leyes. Si existe algún riesgo, entonces no deberíamos estar jugando", sostuvo el dirigente europeo.

World Rugby presentó esta semana las nuevas leyes que fueron elaboradas después de un análisis de 60 partidos por el Law Review Group del órgano rector, que comprende entrenadores, jugadores, oficiales de partidos, médicos y especialistas en derecho. El grupo mantiene que las medidas reducirían el riesgo de transmitir Covid-19 entre jugadores en un 25 a 50 por ciento, al disminuir la incidencia de contacto o proximidad.

Además, Davies agregó: "No soy un fanático. Creo que (los cambios) eliminan la integridad del juego. Por el momento, nuestra Unión no tiene planes de implementarlos”.

Inglaterra y Nueva Zelanda también han tomado el mismo camino, a pesar de que fueron recomendados por médicos. "La Rugby Football Union tiene su propia revisión en marcha, analizando las opciones para volver a entrenar y jugar en los clubes en Inglaterra", dijo un portavoz del ente inglés.

Por el lado neozelandés, que prácticamente ha erradicado el coronavirus, no adoptará las enmiendas a la ley en su versión doméstica de Super Rugby a partir de la próxima semana. "No hay signos de transmisión comunitaria en Nueva Zelanda, por lo que son circunstancias bastante diferentes y no tenemos la necesidad de adoptar las propuestas”, expresó Mark Robinson, CEO de la unión neozelandesa.

Las nuevas reglas:

Scrum

- Eliminar el reinicio mediante scrum cuando no haya infracción (ej: derrumbe) y, en cambio, sancionar free kick.

- Los hookers deberán usar un 'pie de freno' para estabilizar el scrum.

- No se podrá pedir scrum tras la sanción de un penal o free kick.

- Se saldrá con un drop desde la línea de goal cuando un atacante sea sujetado en el in-goal rival o haga un knock on en esa zona.

Tackle

- Más severidad en la sanción de tackles altos, con la incorporación de la tarjeta naranja (15 minutos afuera salvo que el TMO considere que era para tarjeta roja).

- Eliminar el tackle asfixiante y recompensar al equipo defensivo.

Ruck

- La duración del 'juegue' llamado por el árbitro pasa de 5 a 3 segundos.

- Si dura más tiempo, no se sancionará scrum, sino free kick para el equipo no infractor.

Maul:

- Para controlar la cantidad de gente involucrada, nadie podrá sumarse a esta formación si no estaba allí desde el momento inicial. Incumplir esta norma se sancionará con free kick.

- Solo tendrá un movimiento hacia adelante. También será sancionado con free kick.