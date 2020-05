La AFA oficializó el inicio del mercado de pases

La Asociación del Fútbol Argentino oficializó hoy que el comienzo del mercado de pases para los jugadores del fútbol local se realizará a partir del primero de julio, según se desprende de la difusión del Boletín 5.773 de la entidad.



A través de un comunicado, la AFA informó a "los clubes afiliados, que en virtud de las gestiones realizadas ante la Federación Internacional del Fútbol Asociación (FIFA)" por el ente que rige al fútbol argentino tras "la postergación de la práctica deportiva ante el Covid-19", la FIFA dispuso que las transferencias internacionales se realicen en dos tandas.



Y, apuntó que habrá un "1er, período de inscripción: desde el 7 de julio al 28 de septiembre de 2020" y un "2do. período de inscripción: desde 20 de enero al 19 de febrero de .2021".



Con estas fechas confirmadas, desde la institución presidida por Claudio Tapia, se dispuso que "a partir del primero de julio se mantendrá abierto el libro de pases en la AFA, para la Primera División, Primera Nacional, Primera B, Primera C, Primera D, Fútbol Femenino y Futsal", señaló el Boletín.



Lo que la circular de la entidad con sede en Viamonte 1366 no especificó es la fecha de cierre, debido a que todavía no se determinó cuándo volverá a jugarse al fútbol en la Argentina.



También la nota de la AFA señaló que "el Consejo Federal resolvió la reapertura del libro de pases también a partir del 1 de julio para el Torneo Federal".



A raíz de lo comunicado por la entidad que rige el fútbol argentino, se desprende que se reunirán el secretario de Fubolistas Argentinos Agremiados, Sergio Marchi y Tapia, con el fin de aclarar algunos aspectos confusos sobre el libro de pases.