Molina, a un paso de quedarse libre: "No me quiero ir de Boca"

El defensor Nahuel Molina Lucero quedará con el pase en su poder el próximo 30 de junio luego de no haber llegado a un acuerdo con Boca Juniors para renovar su contrato. Pese a que Miguel Ángel Russo lo iba a tener en cuenta, el futbolista fue bajado del plantel profesional y en las últimas horas admitió que quiere seguir en el club.

"Nunca me quise ni me querría ir. Desde que volví de Rosario Central mi idea fue renovar, pero lamentablemente no se llegó a un acuerdo", dijo el defensor en diálogo con el diario Olé, y agregó que "cuando volví de Central, Cascini y la gente de la Secretaría Técnica me dijeron que si no firmaba iba a irme a entrenar con la Reserva. Mientras duraron las negociaciones me permitieron trabajar con el plantel, pero pasó el tiempo y me bajaron".

Incluso contó que el último intento fue cuando estaba por cerrar la lista de buena fe para la Copa Libertadores. "Delgado me dijo que si firmaba el contrato, entraba a la lista de la Copa y sentía que había buena predisposición de ellos, pero faltó el acuerdo final y desde ahí no me dejaron ni tocar una pelota. Solo trotaba alrededor de la cancha", relató.

Uno de los temas que despertó polémica fue el de la lesión que se trató por fuera del club, supuestamente sin informarle a Boca, pero la versión de Molina es otra: "El club sabía. Yo tenía una lesión desde hacía tres años, en un ligamento posterior de la rodilla, saltó cuando pasé a Defensa. Tenía deshilachado el ligamento posterior y corría el riesgo de que se rompiera y eso afectara también los cruzados. Cuando volví a Boca yo los puse al tanto de la situación, los médicos lo sabían porque se los dije. Y yo, sabiendo que no iba a tener la posibilidad de jugar, decidí operarme por consejo de mi médico personal".

Por último, Molina sostuvo que se va dolido de Boca pero no con bronca: "Nunca podría irme con bronca de Boca, porque le estoy agradecido por formarme y darme todo. Sinceramente no me quiero ir de Boca, es mi casa. Sería lindo volver, pero ahora solo pienso en mi futuro", cerró.