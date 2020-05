El tatuaje de Lucho González que volvió loco a Ruggeri

Este jueves, el programa 90 Minutos, que tiene a Ruggeri como panelista, tuvo una rica charla con Lucho González, volante de Athletico Paranaense y reconocido discípulo de Marcelo Bielsa, técnico que lo llevó a la Selección. Y la admiración es tanta que decidió tatuarse al Loco luego del recordado episodio en el que su equipo se dejó hacer un gol.

"Tengo tatuado a Bielsa. Soy un agradecido eterno a él. Me dio la posibilidad de jugar en la Selección y me enseñó mucho. No sólo tácticamente sino como hombre. Fue una demostración que va más allá del fútbol. Él con esos puntos podría haber ascendido porque ese partido terminó 1-1; fue un año perdido pero prefirió respetar los valores y reglas del fútbol", explicó.

Ante esto, y al contar el motivo, el Cabezón se volvió loco, desafío a Lucho pero el futbolista reconoció que haría lo mismo y el campeón del mundo del 86' respondió: "Te saco la cinta y todo. Te doy el número 42", lo que generó las risas generalizadas.

Y para cerrar el simpático cruce, Ruggeri fantaseó con hacerse la cara de Carlos Bilardo en el pecho: “Me lo imagino a Nancy (su esposa) mirándolo. Y el tatuaje del Doctor hablándole a Nancy; ‘No, Nancy, que el chico tiene que jugar’, ‘Nancy, andá vos arriba para que no haga fuerza él’".