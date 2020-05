La historia oculta detrás del recordado “arañazo” de Gallardo al Pato

Todos conocen lo que pasó aquel partido de ida por las semifinales de la Libertadores 2004 que se jugó en la Bombonera. Fuerte entrada de Gallardo a Cascini, expulsión para ambos, tole tole y un icónico "arañazo" del Muñeco a Roberto Abbondanzieri que quedó en la historia.

El exarquero, mucho tiempo después y desde otro lugar (es ayudante de campo de Martín Palermo), volvió a hablar de dicho acontencimiento: "Lo más llamativo fue que yo traté de comunicarme con él, me he informado para saber cómo era Gallardo como persona. Pero no tengo nada para decir ni tampoco guardo rencor. El que salió perdiendo aquella vez fue él porque no jugó el partido siguiente y fue mejor para nosotros", recordó.

En sintonía, recordó que en ese momento estaban trabajando juntos y reveló lo ocurrido tras el episodio: "Por ese tema ni siquiera pudimos terminar de grabar la publicada que estábamos haciendo juntos.

"Antes de lo que pasó estábamos grabando una publicidad en la cancha de Argentinos y estaba perfecto todo, era una publicidad del equipo ideal... Pero justo pasó lo del clásico y después tuvimos que terminar haciendo la publicidad por separado, cada uno en distintos horarios", contó.

De igual manera, Abbondancieri elogió le trabajo del Muñeco: "Gallardo es un modelo porque lo ponemos de ejemplo entre nosotros. Siempre quise saber cómo trabajaba Gallardo. No es lo mismo ver un partido de fútbol que verlo trabajando".

"Le hemos copiado la dinámica, y además quería saber el tema de la rapidez que le mete constantemente al juego más allá de ir ganando. Hasta los alcanzapelotas hacen todo rápido... Y esas pequeñas cosas que ha hecho marcan la diferencia. Pero lo más importante es la gran dinámica que le mete al equipo, yo creo que eso lo hace diferente", cerró el "Pato".