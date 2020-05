La fuerte denuncia de Campestrini contra Maradona y la Selección del 2010

Cristian Campestrini volvió a hablar de su frustada relación con Maradona. Ahora le tiró más leña al fuego y dio a entender que no fue al Mundial de Sudáfrica 2010, cuando Diego era el entrenador, "por negocios del fútbol".

En una entrevista en vivo, por Instagram, el ex arquero de Arsenal contó: "Julito Grondona (hijo del desaparecido presidente de AFA) me llamó aparte y me contó mucho antes de la lista que no iba a ir al Mundial... algunas veces sabemos que el fútbol no es solo de trabajo sino también de negocios".

"Me dijo que no iba a ir por estas cosas, así que no te hagas ilusión y seguí entrenando de la mejor manera, brindándote como te esas brindando en esta institución. Pudiste cumplir el sueño de estar en varias convocatorias, pero no te hagas ilusiones porque no vas a ir, detrás de esto hay cosas”, explicó.

Y continuó: "No es que agarré después de esa noticia y dije ‘qué hago: voy al puente o abajo del tren’. Al contrario, fue bueno porque creo que 20 días antes de la lista del Mundial ya me lo habían comunicado. No fue tampoco un golpe duro".

También recordó a Julio Grondona con una frase que describe el poder que tenía: "Cuando llegaba después de dos o tres partidos que no ganábamos era como que llegaba El Padrino. Tenía una presencia imponente".

"Tenía muchas ganas de que su Arsenal saliera campeón del fútbol argentino, gracias a Dios le cumplimos el sueño. Pueden decir cualquier cosa (de Grondona), pero seguramente el fútbol argentino lo extraña", finalizó.